Санкции СНБО против контрабандистов: двоих фигурантов лишили украинского гражданства

Двое фигурантов санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны, которых обвиняют в причастности к контрабанде, лишены украинского гражданства. Теперь их хотят депортировать.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Также, по данным источника, украинского гражданства лишили Араика Амирханяна, который является гражданином Армении. Он не является фигурантом санкционного списка СНБО. Амирханяна также планируют депортировать.

"Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии)", - уточнил собеседник РБК-Украина.

По словам собеседника, в соответствии с принятым решением, сейчас также готовится предусмотренная законодательством процедура депортации этих двух бывших граждан Украины.

Напомним, в начале апреля СНБО впервые ввела персональные санкции за контрабанду. Как заявили в СНБО, санкции были введены против "топ-10 контрабандистов".

Позже секретарь СНБО опубликовал список людей, которые попали под санкции за контрабанду.

Как обещал президент Владимир Зеленский, это не последние контрабандисты, которые попадут под санкции. Так, завтра планируется новое заседание СНБО, на котором хотят продолжить борьбу с контрабандой.

Более о борьбе украинских властей с контрабандистами можете узнать в материале РБК-Украина "Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой".