Санкции против депутатов Госдумы РФ и оружие гражданским: повестка дня Рады
Фото: сегодня нардепы будут голосовать за санкции против депутатов Госдумы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 23 февраля в 10:00 парламент соберется на пленарное заседание. Нардепы планируют рассмотреть введение санкций против депутатов Госдумы, которые поддержали признание "ЛДНР", а также право на гражданское огнестрельное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
Кроме того, в Раде во время заседания рассмотрят законопроекты:
- внесение изменений в некоторые законы Украины относительно определенных вопросов управления имуществом для нужд Вооруженных Сил Украины (5801);
- о закупке лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств (6416);
- внесение изменений в Налоговый кодекс Украины (5610);
- о присоединении Украины к Конвенции о трансграничном влиянии промышленных аварий (0140);
- о выходе из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (0074);
- ряд законопроектов о ратификации соглашений с другими государствами.
Ранее стало известно, что в Верховной Раде будет создан оборонительный штаб.
Напомним, вчера Верховная рада Украины сделала заявление из-за признания Россией "ЛДНР".