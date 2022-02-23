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Санкции против депутатов Госдумы РФ и оружие гражданским: повестка дня Рады

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Киев, Среда 23 февраля 2022 08:41
Санкции против депутатов Госдумы РФ и оружие гражданским: повестка дня Рады Фото: сегодня нардепы будут голосовать за санкции против депутатов Госдумы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 февраля в 10:00 парламент соберется на пленарное заседание. Нардепы планируют рассмотреть введение санкций против депутатов Госдумы, которые поддержали признание "ЛДНР", а также право на гражданское огнестрельное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Кроме того, в Раде во время заседания рассмотрят законопроекты:

  • внесение изменений в некоторые законы Украины относительно определенных вопросов управления имуществом для нужд Вооруженных Сил Украины (5801);
  • о закупке лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств (6416);
  • внесение изменений в Налоговый кодекс Украины (5610);
  • о присоединении Украины к Конвенции о трансграничном влиянии промышленных аварий (0140);
  • о выходе из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (0074);
  • ряд законопроектов о ратификации соглашений с другими государствами.

    Ранее стало известно, что в Верховной Раде будет создан оборонительный штаб.

    Напомним, вчера Верховная рада Украины сделала заявление из-за признания Россией "ЛДНР".

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