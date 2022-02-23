Санкції проти депутатів Держдуми РФ та зброя цивільним: порядок денний Ради
Фото: сьогодні нардепи голосуватимуть за санкції проти депутатів Держдуми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 23 лютого о 10:00 парламент збереться на пленарне засідання. Нардепи планують розглянути введення санкцій проти депутатів Держдуми, які підтримали визнання "ЛДНР", а також право на цивільну вогнепальну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Крім того, в Раді під час засідання розглянуть законопроекти:
- внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (5801);
- щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів (6416);
- внесення змін до Податкового кодексу України (5610);
- про приєднання України до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій (0140);
- про вихід з Угоди про співпрацю держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією (0074);
- низка законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами.
Раніше стало відомо, що у Верховній раді буде створено оборонний штаб.
Нагадаємо, вчора Верховна рада України зробила заяву через визнання Росією "ЛДНР".