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Санкції проти депутатів Держдуми РФ та зброя цивільним: порядок денний Ради

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Київ, Середа 23 лютого 2022 08:41
Санкції проти депутатів Держдуми РФ та зброя цивільним: порядок денний Ради Фото: сьогодні нардепи голосуватимуть за санкції проти депутатів Держдуми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 лютого о 10:00 парламент збереться на пленарне засідання. Нардепи планують розглянути введення санкцій проти депутатів Держдуми, які підтримали визнання "ЛДНР", а також право на цивільну вогнепальну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Крім того, в Раді під час засідання розглянуть законопроекти:

  • внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (5801);
  • щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів (6416);
  • внесення змін до Податкового кодексу України (5610);
  • про приєднання України до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій (0140);
  • про вихід з Угоди про співпрацю держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією (0074);
  • низка законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами.

    Раніше стало відомо, що у Верховній раді буде створено оборонний штаб.

    Нагадаємо, вчора Верховна рада України зробила заяву через визнання Росією "ЛДНР".

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