Закрытое небо. В Кабмине объяснили новые санкции против самолетов из Беларуси

Кабинет министров Украины усилил " воздушные санкции " относительно белорусских авиакомпаний, им будет запрещено использовать воздушное пространство Украины. Такой шаг в правительстве считают необходимым для безопасности авиации и пассажиров.

Об этом сообщает пресс-службе Министерства инфраструктуры Facebook .

"С 00 час. 00 мин. 29 мая 2021 года вводится запрет на использование воздушного пространства воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний "являются необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров".

"Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел Украины нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров" - подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.