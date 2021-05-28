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Закрытое небо. В Кабмине объяснили новые санкции против самолетов из Беларуси

Автор: Андрей Василюк

Кабинет министров Украины усилил "воздушные санкции" относительно белорусских авиакомпаний, им будет запрещено использовать воздушное пространство Украины. Такой шаг в правительстве считают необходимым для безопасности авиации и пассажиров.

Об этом сообщает пресс-службе Министерства инфраструктуры Facebook.

"С 00 час. 00 мин. 29 мая 2021 года вводится запрет на использование воздушного пространства воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний "являются необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров".

"Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел Украины нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров" - подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Запрет вступает в силу с 00:00 29 мая.

Это означает, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

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