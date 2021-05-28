Закрите небо. У Кабміні пояснили нові санкції проти літаків з Білорусі

Кабінет міністрів України посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній, їм буде заборонено використовувати повітряний простір України. Такий крок в уряді вважають необхідним для безпеки авіації та пасажирів.
Про це повідомляє прес-службі Міністерства інфраструктури у Facebook.
"З 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року запроваджується заборона на використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в реєстрах Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній "є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів".
"Наразі команда Міністерства інфраструктури спільно з Міністерство закордонних справ України напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів" - підкреслив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в п'ятницю схвалив заборону білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Заборона набуває чинності з 00:00 29 травня.
Це означає, що білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.
З 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.