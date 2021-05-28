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Закрите небо. У Кабміні пояснили нові санкції проти літаків з Білорусі

Автор: Андрій Василюк

Кабінет міністрів України посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній, їм буде заборонено використовувати повітряний простір України. Такий крок в уряді вважають необхідним для безпеки авіації та пасажирів.

Про це повідомляє прес-службі Міністерства інфраструктури у Facebook.

"З 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року запроваджується заборона на використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в реєстрах Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній "є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів".

"Наразі команда Міністерства інфраструктури спільно з Міністерство закордонних справ України напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів" - підкреслив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в п'ятницю схвалив заборону білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Заборона набуває чинності з 00:00 29 травня.

Це означає, що білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.

З 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.

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