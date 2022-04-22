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Санкции и оружие. Резников рассказал, что могло предотвратить войну РФ против Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 22 апреля 2022 09:49
Санкции и оружие. Резников рассказал, что могло предотвратить войну РФ против Украины Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников заявил, что полномасштабное наступление России на Украину западные страны могли бы предотвратить. Если бы ввели против страны-агрессора превентивные санкции и предоставили Киеву достаточно необходимого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в статье для издания The Wall Street Journal.

Он напомнил, что в 2014 году Россия напала на Украину, и мир решил не вмешиваться, а теперь "российские бомбы стирают наши города из земли, и мир не смог их остановить".

"Все это можно было предупредить. Если бы Запад ввел против России превентивные санкции и предоставил Киеву достаточное количество оборонительных вооружений, прежде всего систем ПВО и ПРО, сегодня были бы живы десятки тысяч украинцев", - отметил министр.

Резников подчеркнул, что реакция стран Запада на российское вторжение в Украину была слишком медленной.

"Как сказал президент Владимир Зеленский, глобальный ответ на кризис такого рода должен быть немедленным, в течение 24 часов, а не через недели или месяцы", - добавил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетным для Украины в поставке военной помощи является тяжелое вооружение и его стране пока не хватает.

Также президент Украины заявил, что ждет скорой помощи от западных партнеров с поставками вооружений. Поскольку впереди решающая битва за Донбасс.

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