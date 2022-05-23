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Санкции еще в прошлом году. Зеленский назвал, что предотвратило бы войну в Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Если бы мировое сообщество ввело превентивные санкции против России, как просила Украина, то она не решилась бы на вторжение. Демократический мир должен был сплотиться вокруг Украины еще прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на форуме.

"Мы остановили российскую армию, которую называли второй в мире. И ценой тяжелых боев и тысяч жизней постепенно выдавливаем оккупантов с нашей земли. Но пришлось бы нам это делать, если бы еще в прошлом году к нам прислушались бы и применили к Российской Федерации справедливый превентивный весь спектр санкций, которые способны сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ - нет", - отметил Зеленский.

По его мнению, недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реакцией. Он подчеркнул, что Украина за три месяца создала еще один прецедент - невиданное единство демократического мира вокруг эмоций настоящего восхищения украинской смелостью.

"Но это происходит только сейчас, хотя Россия пошла войной против Украины еще в 2014 году. Мы благодарны за такую поддержку, но если бы это единение произошло еще тогда… начала бы Россия эту войну? Уверен, что и на этот вопрос ответ - нет", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский на форуме в Давосе заявил, что если в мире победит российская грубая сила, то он будет выглядеть как коллекция военных преступлений.

Главные заявления президента в Давосе - в материале РБК-Украина.

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