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Зеленский в Давосе: если победит грубая сила, мир станет коллекцией военных преступлений

Новина українською →
Давос, Понедельник 23 мая 2022 12:49
Зеленский в Давосе: если победит грубая сила, мир станет коллекцией военных преступлений Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Если в мире победит грубая сила, которую, например, Россия применяет в Украине, то весь мир будет выглядеть как большая коллекция военных преступлений. И лидерам не нужно больше будет собираться на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на форуме.

"Сейчас поворотный момент, когда решается, будет ли в мире царить грубая сила. Если будет, то наши мысли ей неинтересны, и в Давосе мы можем больше не собираться. Потому что для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме как покорения тех, кого хотят покорить. И она не дискутирует, а убивает сразу, как это делает Россия в Украине прямо сейчас, пока мы с вами общаемся", - отметил он.

Он подчеркнул, что российский дом в Давосе сегодня превращен в дом российских военных преступлений.

"И это пример их трансформации, того, что Россия сделала с собой, став государством военных преступлений, и того, что она несет миру, вдохновляя других агрессоров. Вместо успешных мирных городов - черные руины, вместо нормальной торговли - заминированное море и заблокированные порты в Украине, вместо туризма - закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество проворонит. Будет выглядеть как очень большая коллекция военных преступлений", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее украинский президент заявлял, что Российская Федерация направила все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину. По его словам, россиян не останавливает рост цен, падение доходов и разрушение экономического потенциала.

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