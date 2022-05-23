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Санкції ще минулого року. Зеленський назвав, що запобігло б війні в Україні

Фото: президент Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Якби світова спільнота ввела превентивні санкції проти Росії, як просила Україна, то вона не зважилася б на вторгнення. Демократичний світ мав згуртуватися навколо України ще минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на форумі.

"Ми зупинили російську армію, яку називали другою у світі. І ціною важких боїв і тисяч життів поступово витісняємо окупантів з нашої землі. Але чи довелося б нам це робити, якби ще минулого року до нас прислухалися б і застосували до Російської Федерації справедливий превентивний весь спектр санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь - ні", - зазначив Зеленський.

На його думку, недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реакцією. Він підкреслив, що Україна за три місяці створила ще один прецедент - небачену єдність демократичного світу навколо емоцій справжнього захоплення українською сміливістю.

"Але це відбувається тільки зараз, хоча Росія пішла війною проти України ще в 2014 році. Ми вдячні за таку підтримку, але якби це єднання відбулося ще тоді... чи почала б Росія цю війну? Упевнений, що і на це питання відповідь - ні", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський на форумі в Давосі заявив, що якщо в світі переможе російська груба сила, то він виглядатиме як колекція військових злочинів.

Головні заяви президента в Давосі - у матеріалі РБК-Україна.

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