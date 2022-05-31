Санкции ЕС заблокируют страхование танкеров с российской нефтью, - WSJ

Санкции Евросоюза против России, которые были согласованы в шестом пакете, заблокируют страхование танкеров с российской сырой нефтью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ .

По словам официальных лиц и дипломатов, ЕС одобрил более жесткие санкции, чем предполагалось. В частности, помимо частичного эмбарго на импорт будет запрещено страхование судов, которые перевозят сырую нефть из Россию.

Издание пишет, что таким образом Запад стремится лишить Москву нефтяных денег, необходимых ей для финансирования войны против Украины.

Запрет на страхование будет распространяться на танкеры, перевозящие российскую нефть в любую точку мира. Эти санкции могут подорвать усилия России по продаже своей нефти в Азии.