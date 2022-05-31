Санкції ЄС заблокують страхування танкерів з російською нафтою, - WSJ

Санкції Євросоюзу проти Росії, які були погоджені в шостому пакеті, заблокують страхування танкерів з російською сирою нафтою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.
За словами офіційних осіб і дипломатів, ЄС схвалив більш жорсткі санкції, ніж передбачалося. Зокрема, крім часткового ембарго на імпорт буде заборонено страхування суден, які перевозять сиру нафту з Росії.
Видання пише, що таким чином Захід прагне позбавити Москву нафтових грошей, необхідних їй для фінансування війни проти України.
Заборона на страхування буде поширюватися на танкери, що перевозять російську нафту в будь-яку точку світу. Ці санкції можуть підірвати зусилля Росії з продажу своєї нафти в Азії.
Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель розповів, коли шостий пакет санкцій проти Росії буде введений в дію.
Крім нафти в цей пакет включили обмеження ще проти 80 фізичних осіб, російського "Сбербанку", а також трьох пропагандистських каналів.
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