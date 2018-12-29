Санкции ЕС против России сегодня вступают в силу

Иллюстративное фото (УНИАН)

Санкции против России за аннексию Крыма и агрессию против Украины ЕС продлил с 29 декабря на полгода

Решение Совета Евросоюза о санкциях против России за аннексию Крыма и агресии в отношении Украины оффицциально вступает в силу сегодня - в субботу, 29 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что соответствующее решение Советом ЕС единогласно было принято 21 декабря 2018 "в связи с отсутствием прогресса в выполнении РФ Минских соглашений". Уже 28 декабря решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Экономические санкции ЕС против России, которые продлены на полгода, включают, в частности, ограничение для пяти госбанков РФ доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС. Также санкции затронут и дочерние структуры этих банков.

Кроме того, в санкционном списке три крупных энергокомпании России и три оборонные фирмы. Органичения включают запрет на торговлю оружием - как импорт, так и экспорт - и запрет на поставки в РФ товаров двойного назначения для нужд Вооруженных сил РФ.

На период санкций России ограничен доступ также к стратегическим технологиям и услугам в области добычи нефти.

Отметим, санкции Евросоюза против России действуют с 2014 года и каждый раз они продлеваются на полгода. Для смягчений или снятия санкций ЕС требует от России прекращения эскалации конфликта на Донбассе и прекращения аннексии Крыма.

Напомним, ранее Украина расширила санкции против России. Санкции распространяются на российские компании, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины.

Кроме того, в санкционный список вошли те, кто атаковал украинские корабли в Керченском проливе и был причастен к незаконным судебным процессам над задержанными моряками. До этого Россия расширила санкции против Украины, дополнив нардепами от "Оппоблока" Евгением Балицким, Михаилом Добкиным и Александром Вилкулом, а также рядом других политиков. Также в список включены "Укроноборпром", "Укрспецэкспорт", "Укрэксимбанк" и другие компании.