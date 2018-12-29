Санкції ЄС проти Росії сьогодні вступають в силу

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Санкції проти Росії за анексію Криму і агресію проти України ЄС продовжив з 29 грудня на півроку

Рішення Ради Євросоюзу про санкції проти Росії за анексію Криму і агресії щодо України оффицциально вступає в силу сьогодні - в суботу, 29 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що це рішення Радою ЄС одноголосно було прийнято 21 грудня 2018 "у зв'язку з відсутністю прогресу у виконанні РФ Мінських угод". Вже 28 грудня рішення було опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу.

Економічні санкції ЄС проти Росії, які продовжені на півроку, включають, зокрема, обмеження для п'яти держбанків РФ доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС. Також санкції торкнуться і дочірніх структур цих банків.

Крім того, у списку санкцій три великих енергокомпанії Росії і три оборонні фірми. Обмеження включають заборону на торгівлю зброєю - як імпорт, так і експорт - і заборону на поставки в РФ товарів подвійного призначення для потреб Збройних сил РФ.

На період санкцій для Росії обмежений доступ також до стратегічних технологій і послуг в області видобутку нафти.

Зазначимо, санкції Євросоюзу проти Росії діють з 2014 року і щоразу вони продовжуються на півроку. Для пом'якшення або зняття санкцій ЄС вимагає від Росії припинення ескалації конфлікту на Донбасі і припинення анексії Криму.

Нагадаємо, раніше Україна розширила санкції проти Росії. Санкції поширюються на російські компанії, бізнесменів, політиків і депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували або сприяли агресивних дій проти України.

Крім того, в санкційний список увійшли ті, хто атакував українські кораблі в Керченській протоці і був причетний до незаконних судових процесів над затриманими моряками. До цього Росія розширила санкції проти України, доповнивши нардепами від "Оппоблока" Євгеном Балицьким, Михайлом Добкіним і Олександром Вілкулом, а також низкою інших політиків. Також у список включені "Укроноборпром", "Укрспецекспорт", "Укрексімбанк" та інші компанії.