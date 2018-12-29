ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Санкції ЄС проти Росії сьогодні вступають в силу

Новини » Економіка    29.12.2018 - 03:19
Санкції ЄС проти Росії сьогодні вступають в силу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Санкції проти Росії за анексію Криму і агресію проти України ЄС продовжив з 29 грудня на півроку

Рішення Ради Євросоюзу про санкції проти Росії за анексію Криму і агресії щодо України оффицциально вступає в силу сьогодні - в суботу, 29 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що це рішення Радою ЄС одноголосно було прийнято 21 грудня 2018 "у зв'язку з відсутністю прогресу у виконанні РФ Мінських угод". Вже 28 грудня рішення було опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу.

Економічні санкції ЄС проти Росії, які продовжені на півроку, включають, зокрема, обмеження для п'яти держбанків РФ доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС. Також санкції торкнуться і дочірніх структур цих банків.

Крім того, у списку санкцій три великих енергокомпанії Росії і три оборонні фірми. Обмеження включають заборону на торгівлю зброєю - як імпорт, так і експорт - і заборону на поставки в РФ товарів подвійного призначення для потреб Збройних сил РФ.

На період санкцій для Росії обмежений доступ також до стратегічних технологій і послуг в області видобутку нафти.

Зазначимо, санкції Євросоюзу проти Росії діють з 2014 року і щоразу вони продовжуються на півроку. Для пом'якшення або зняття санкцій ЄС вимагає від Росії припинення ескалації конфлікту на Донбасі і припинення анексії Криму.

Нагадаємо, раніше Україна розширила санкції проти Росії. Санкції поширюються на російські компанії, бізнесменів, політиків і депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували або сприяли агресивних дій проти України.

Крім того, в санкційний список увійшли ті, хто атакував українські кораблі в Керченській протоці і був причетний до незаконних судових процесів над затриманими моряками. До цього Росія розширила санкції проти України, доповнивши нардепами від "Оппоблока" Євгеном Балицьким, Михайлом Добкіним і Олександром Вілкулом, а також низкою інших політиків. Також у список включені "Укроноборпром", "Укрспецекспорт", "Укрексімбанк" та інші компанії.

 

Естонія назвала умову для пом’якшення санкцій проти Росії Україна розширила санкції проти Росії
Новини України СанкціїСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся