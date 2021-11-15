Санкции ЕС против Беларуси из-за мигрантов начнут действовать в ближайшие дни, - Боррель

Евросоюз полностью согласовал пятый пакет санкций против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Ограничительные меры начнут действовать в ближайшие дни и затронут организаторов трафика нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля .

"Мы договорились принять новый пакет санкций (против Беларуси - ред.), пятый по счету, который будет введен в действие в ближайшие дни", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

По его словам, главы МИД Евросоюза приняли решение расширить санкции против Беларуси. Теперь, отметил Боррель, ограничительные меры будут направлены на организаторов трафика нелегальных мигрантов.