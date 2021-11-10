Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Беларуси, - журналист

Послы Европейского союза сегодня, 10 ноября, утвердили все критерии пятого пакета санкций против Беларуси. Теперь работа над санкционным списком должна ускориться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка .

По словам журналиста, лидеры Евросоюза дадут "зеленый свет" новому пакету санкций, скорее всего, 15 ноября. После этого согласованный и утвержденный документ должны опубликовать в официальном журнале ЕС.

Напомним, в новый пакет санкций ЕС могут попасть белорусские чиновники, причастные к организации канала нелегальной миграции через Беларусь в Европу. Не исключено, что под европейские санкции попадут и белорусские организации.

Кроме того, Литва предлагала добавить в новый пакет санкций аэропорты Беларуси, которые принимают рейсы с нелегальными мигрантами.