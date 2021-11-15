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Санкції ЄС проти Білорусі: в "чорні списки" можуть потрапити до 40 осіб і організацій

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Брюссель, Понеділок 15 листопада 2021 15:37
Санкції ЄС проти Білорусі: в "чорні списки" можуть потрапити до 40 осіб і організацій Фото: в ЄС під санкції проти Білорусі можуть потрапити до 40 осіб і організацій (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Санкції ЄС проти Білорусі отримали політичну підтримку на рівні глав МЗС Євросоюзу. У "чорні списки" можуть потрапити до 40 осіб і організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

За його словами, дискусія на тему Білорусі серед міністрів закордонних справ ЄС завершилася. Новий пакет санкцій проти Мінська отримав політичну підтримку.

"Остаточні деталі ще належить опрацювати, але очікується, що (до списку санкцій будуть включені - ред.) близько 30-40 осіб і організацій", - додав журналіст.

Нагадаємо, напередодні, 15 листопада, міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 10 листопада посли Євросоюзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

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