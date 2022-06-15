Санкции в действии. В России начался дефицит картона для пищевой упаковки

Так, нехватка картона для пищевой упаковки в РФ повлияла на стабильность поставок продукции. С целью хоть как-то решить этот вопрос, представители "Союзмолока" (объединяет Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" и др.) на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 9 июня предложили распределять картон для выпускаемой в России пищевой упаковки между ее производителями, включая Tetra Pak, "Ламбумиз", "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак".

По данным источника, отраслевая ассоциация попросила депутатов запросить у Минпромторга информацию по месячному производству картона до конца года.

Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов объясняет, что, обладая информацией о прогнозируемых объемах выпуска картона, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. По его словам, уже были случаи, когда производителям упаковки не подтверждались поставки оговоренных объемов картона.

Отмечается, что такая проблема в РФ возникла после принятия ЕС пятого пакета санкций. Ограничению подверглась продукция шведского производителя упаковки Tetra Pak. При этом сейчас у компании есть локализованное производство в России, но для нормального функционирования необходимо поставлять импортные упаковочные материалы и компоненты.

Стоит отметить, что компания Tetra Pak пыталась вернуться к полноценной работе в России, пропросив Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение из-за социальной значимости продукции компании, но получила отказ.

Собеседник издания указывает, что в стране сохраняется нехватка около 30% картона. Он объяснил, что российский картон не всегда высокого качества и не выдерживает требований по срокам хранения продукции. Перевести же на другие виды упаковки - пластик или стекло - некоторые продукты, например, ультрапастеризованное молоко, невозможно из-за технологии производства.