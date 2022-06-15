RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Санкції в дії. У Росії почався дефіцит картону для харчової упаковки

Фото: санкції проти Росії (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У Росії виробники продуктів харчування зіткнулися з нестачею картону для харчової упаковки. Проблеми виникли після прийняття ЄС п'ятого пакету санкцій, який набув чинності 9 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Так, брак картону для харчової упаковки в РФ вплинув на стабільність поставок продукції. З метою хоч якось вирішити це питання, представники "Союзмолока" (об'єднує Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" та ін) на засіданні комітету Держдуми з аграрних питань 9 червня запропонували розподіляти картон для випуску в Росії харчової упаковки між її виробниками, включаючи Tetra Pak, "Ламбумиз", "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак".

За даними джерела, галузева асоціація попросила депутатів запросити у Мінпромторгу інформацію щодо місячного виробництва картону до кінця року.

Гендиректор "Союзмолоко" Артем Бєлов пояснює, що, володіючи інформацією про прогнозовані обсяги випуску картону, виробникам упаковки було б легше планувати свою діяльність і домовлятися з покупцями. За його словами, вже були випадки, коли виробникам упаковки не підтверджувалися поставки обумовлених обсягів картону.

Зазначається, що така проблема в РФ виникла після прийняття ЄС п'ятого пакету санкцій. Обмеженню піддалася продукція шведського виробника упаковки Tetra Pak. При цьому зараз у компанії є локалізоване виробництво в Росії, але для нормального функціонування необхідно поставляти імпортні пакувальні матеріали і компоненти.

Варто відзначити, що компанія Tetra Pak намагалася повернутися до повноцінної роботи в Росії, пропросивши Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії, але отримала відмову.

Співрозмовник видання вказує, що в країні зберігається нестача близько 30% картону. Він пояснив, що російський картон не завжди високої якості і не витримує вимог щодо термінів зберігання продукції. Перевести ж на інші види упаковки - пластик або скло - деякі продукти, наприклад, ультрапастеризоване молоко, неможливо через технологію виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Газпрому" виникли проблеми через європейські санкції. Компанія вирішила різко знизити поставки газу через "Північний потік - 1".

Як відомо, після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія піддалася масштабним санкціям з боку світової спільноти. Зокрема, антиросійські санкції торкнулися вугільного сектору, паливного ринку та інших галузей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції