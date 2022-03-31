Под санкции Британии попал ответственный за осаду Мариуполя

Министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции против начальника Национального центра командования и управления обороной России Михаила Мизинцева. Он ответственный за блокаду Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Британии.
"Прозванный "мясником Мариуполя", Михаил Мизинцев является начальником Национального центра командования и управления обороной, где планируются и контролируются все российские военные операции по всему миру", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Мизинцев известен тем, что использует отвратительную тактику, включая обстрелы гражданских центров в сирийском Алеппо в 2015-16 годах и теперь в Мариуполе - где совершаются зверства против украинского народа.
Напомним, Британия также ввела санкции против 12 российских пропагандистов и СМИ.
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