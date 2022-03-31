UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под санкции Британии попал ответственный за осаду Мариуполя

Фото: начальник Национальный центр управления обороной РФ Михаил Мизинцев (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции против начальника Национального центра командования и управления обороной России Михаила Мизинцева. Он ответственный за блокаду Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Британии.

"Прозванный "мясником Мариуполя", Михаил Мизинцев является начальником Национального центра командования и управления обороной, где планируются и контролируются все российские военные операции по всему миру", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Мизинцев известен тем, что использует отвратительную тактику, включая обстрелы гражданских центров в сирийском Алеппо в 2015-16 годах и теперь в Мариуполе - где совершаются зверства против украинского народа.

Напомним, Британия также ввела санкции против 12 российских пропагандистов и СМИ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна России против УкраиныСанкции против РоссииМариуполь