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Британия ввела санкции против российских пропагандистов и СМИ

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Лондон, Четверг 31 марта 2022 13:56
Британия ввела санкции против российских пропагандистов и СМИ Фото: Британия ввела санкции против российских пропагандистов и СМИ (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания ввела санкции против 14 российских пропагандистов и государственных СМИ, которые распространяют ложь и обман о незаконном вторжении Путина в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.

В их число входит Сергей Брилев, известный телеведущий российского государственного СМИ "Россия" и пропагандист Путина. Ранее проживавший в Великобритании, Брилев больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать деловые отношения.

Правительство также вводит прямые санкции против государственных медиа-организаций, направленные против финансируемой Кремлем компании "ТВ-Новости", которая владеет RT, бывшей Russia Today, и "Россия сегодня", контролирующей информационное агентство Sputnik.

Среди других пропагандистов, против которых были введены санкции:

  • Александр Жаров, генеральный директор "Газпром-Медиа" и бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
  • Алексей Николов, управляющий директор RT и соучредитель Ассоциации развития международной журналистики;
  • Антон Анисимов главный редактор Sputnik;
  • Владимир Ильич Максименко, директор Фонда стратегической культуры;
  • Андрей Григорьевич Арешев, директор Фонда стратегической культуры;
  • Ирина Сергеевна Бубнова, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
  • Антон Беспалов, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
  • Сергей Саенко, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
  • Наталья Скороходова, отвечает за отдел кадров и финансы в Фонде стратегической культуры;
  • Светлана Замлелова, главный редактор, журнал "Камертон".

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