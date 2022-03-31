RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під санкції Британії потрапив відповідальний за облогу Маріуполя

Фото: начальник Національний центр управління обороною РФ Михайло Мізінцев (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Великобританії ввело санкції проти начальника Національного центру командування і управління обороною Росії Михайла Мізінцева. Він відповідальний за блокаду Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Британії.

"Прозваний "м'ясником Маріуполя", Михайло Мізінцев є начальником Національного центру командування і управління обороною, де плануються і контролюються всі російські військові операції по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Мізінцев відомий тим, що використовує огидну тактику, включаючи обстріли цивільних центрів в сирійському Алеппо в 2015-16 роках і тепер в Маріуполі - де відбуваються звірства проти українського народу.

Нагадаємо, Британія також ввела санкції проти 12 російських пропагандистів і ЗМІ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВеликобританіяСанкції проти РосіїВійна Росії проти України