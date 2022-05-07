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Санкции Британии могут привести к окончательному разрушению двусторонних отношений, - МИД РФ

Фото: в МИД России выразили протест против новых санкций от Британии (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В пятницу, 6 мая, в МИД России вызвали посла Великобритании в Москве Д.Броннерт. Ей выразили протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета санкций против РФ, под которые попал ряд ведущих СМИ, включая Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ.

"Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании", - говорится в сообщении.

При этом МИД РФ обвинил британских политиков в двуличие и цинизме, для которых "такое понятие, как свобода СМИ, - не более чем инструмент решения конъюнктурных задач".

Напомним, что в России "Роскомнадзор" заблокировал более 10 СМИ. Об остановке работы сообщили "Дождь", Znak.com, ТВ2. Также в РФ заблокированы Facebook и Twitter. Кроме того, ограничена работа TikTok и Instagram.

24 февраля "Роскомнадзор" потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", и пригрозил штрафами до 5 млн рублей (около 72 500 долларов) и блокировкой.

Мы также писали о том, Черногория присоединится ко всем антироссийским санкциям.

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