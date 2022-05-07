Черногория присоединится ко всем антироссийским санкциям, - глава МИД

Черногория готовится к введению всех пакетов антироссийских санкций. Также анонсировано, что помощь Украине по разным направлениям будет увеличиваться. Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Черногории.

В ходе беседы с Временно поверенной в делах Украины в Черногории Наталией Фиялкой глава МИД отметил, что помощь нового правительства Украине будет увеличиваться, а также во всех ведомствах продолжается подготовка к внедрению Черногории всех пакетов антироссийских санкций.

"Как и в каждом большом историческом деле, речь идет не только о политике и прагматике. Гораздо больше, чем это – чувство общих ценностей и сильные эмоции к страданиям украинского народа", – заявил глава черногорской дипломатии.