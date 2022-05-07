Санкції Британії можуть призвести до остаточного руйнування двосторонніх відносин, - МЗС РФ

У п'ятницю, 6 травня, в МЗС Росії викликали посла Великобританії в Москві Д.Броннерт. Їй висловили протест у зв'язку з прийняттям Лондоном чергового пакету санкцій проти РФ, під які потрапила низка провідних ЗМІ, включаючи Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВГТРК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

"Послу було вказано на неприйнятність подібної деструктивної лінії, продовження якої неминуче призведе до остаточного руйнування двосторонніх зв'язків і погіршенню взаємин між народами Росії і Великобританії", - йдеться в повідомленні. При цьому МЗС РФ звинуватило британських політиків у лукавстві і цинізмі, для яких "таке поняття, як свобода ЗМІ, - не більше ніж інструмент вирішення кон'юнктурних завдань".