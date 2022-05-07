RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Санкції Британії можуть призвести до остаточного руйнування двосторонніх відносин, - МЗС РФ

Фото: У МЗС Росії висловили протест проти нових санкцій від Британії (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У п'ятницю, 6 травня, в МЗС Росії викликали посла Великобританії в Москві Д.Броннерт. Їй висловили протест у зв'язку з прийняттям Лондоном чергового пакету санкцій проти РФ, під які потрапила низка провідних ЗМІ, включаючи Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВГТРК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

"Послу було вказано на неприйнятність подібної деструктивної лінії, продовження якої неминуче призведе до остаточного руйнування двосторонніх зв'язків і погіршенню взаємин між народами Росії і Великобританії", - йдеться в повідомленні.

При цьому МЗС РФ звинуватило британських політиків у лукавстві і цинізмі, для яких "таке поняття, як свобода ЗМІ, - не більше ніж інструмент вирішення кон'юнктурних завдань".

Нагадаємо, що в Росії "Роскомнагляд" заблокував понад 10 ЗМІ. Про зупинку роботи повідомили "Дождь", Znak.com, ТВ2. Також в РФ заблоковані Facebook і Twitter. Крім того, обмежена робота TikTok і Instagram.

24 лютого "Роскомнадзор" зажадав від ЗМІ публікувати про війну з Україною тільки "дані з офіційних російських джерел", і пригрозив штрафами до 5 млн рублів (близько 72 500 доларів) і блокуванням.

Ми також писали про те, Чорногорія приєднається до всіх антиросійських санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїРосійська Федерація