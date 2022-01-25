Санкції на 50 мільярдів. США пропонують обмежити сировинний експорт Росії, - BILD

Сполучені Штати Америки пропонують ввести жорсткі санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Зокрема, мова йде про істотне обмеження російського сировинного експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

За даними BILD, держсекретар США Ентоні Блінкен дав зрозуміти західним союзникам, яку ціну доведеться заплатити російському президенту Володимиру Путіну, якщо він нападе на Україну.

"США і Захід хочуть атакувати роль Росії як найбільшого в світі постачальника сировини", - пише видання.

Також повідомляється, що під час візиту Блінкена в Берліні було представлено санкційний план. Зокрема, пропонується перекрити російські торгові шляхи по всьому світу, заблокувати поставки сировини з Росії, а також різко скоротити персонал російських посольств у західних країнах.

BILD зазначає, що очікуваний економічний збиток Росії від цих санкцій складе 50 млрд доларів.