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Санкції на 50 мільярдів. США пропонують обмежити сировинний експорт Росії, - BILD

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Берлін, Вівторок 25 січня 2022 15:42
Санкції на 50 мільярдів. США пропонують обмежити сировинний експорт Росії, - BILD Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки пропонують ввести жорсткі санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Зокрема, мова йде про істотне обмеження російського сировинного експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

За даними BILD, держсекретар США Ентоні Блінкен дав зрозуміти західним союзникам, яку ціну доведеться заплатити російському президенту Володимиру Путіну, якщо він нападе на Україну.

"США і Захід хочуть атакувати роль Росії як найбільшого в світі постачальника сировини", - пише видання.

Також повідомляється, що під час візиту Блінкена в Берліні було представлено санкційний план. Зокрема, пропонується перекрити російські торгові шляхи по всьому світу, заблокувати поставки сировини з Росії, а також різко скоротити персонал російських посольств у західних країнах.

BILD зазначає, що очікуваний економічний збиток Росії від цих санкцій складе 50 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі назвала загрозу санкцій проти Росії більш ефективним засобом, ніж їхнє негайне запровадження.

Сьогодні британський прем'єр Борис Джонсон не виключив, що вторгнення Росії в Україну може початися з наступу на Київ, але наголосив, що ескалація спричинить нові санкції.

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