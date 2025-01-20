У Санкт-Петербурзі знищено локомотив, що забезпечував логістику окупаційної армії РФ (відео)

У російському Санкт-Петербурзі днями було знищено локомотив 3M62У. Він забезпечував логістику російської окупаційної армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управляння розвідки України.
За даними ГУР, російський локомотив було знищено ще 18 січня 2025 року у трамвайному депо "Руч'ї" міста Санкт-Петербург. Цей локомотив росіяни використовували для логістичного забезпечення своєї армії.
За попередніми даними, вогонь знищив усю систему управління.
"Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - повідомили в ГУР.
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