У Санкт-Петербурзі знищено локомотив, що забезпечував логістику окупаційної армії РФ (відео)

За даними ГУР, російський локомотив було знищено ще 18 січня 2025 року у трамвайному депо "Руч'ї" міста Санкт-Петербург. Цей локомотив росіяни використовували для логістичного забезпечення своєї армії.

За попередніми даними, вогонь знищив усю систему управління.

"Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - повідомили в ГУР.

Раніше ми писали про те, що у листопаді у Башкирії зійшли з рейок 22 вагони, які були завантажені вугіллям.