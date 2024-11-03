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У Росії зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям (фото)

Башкирія, Неділя 03 листопада 2024 10:27
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У Росії зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям (фото) Фото: у Росії зійшли з рейок вагони з вугіллям (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії потяг з вугіллям частково зійшов з рейок. Це сталося в ніч на 3 листопада у Башкирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Приволзьку транспортну прокуратуру РФ в Telegram.

Інцидент стався в нічний час у республіці Башкортостан на ділянці колії Іглино - Дема.

З рейок зійшли 22 вагонів, завантажені вугіллям. Як стверджує російська прокуратура, внаслідок аварії постраждалих немає.

Причини аварії поки невідомі, росіяни кажуть, що проводять перевірку.

У Росії зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям (фото)

Фото: у Росії зійшли з рейок вагони (t.me/ptprok)

Нагадаємо, раніше партизани влаштували диверсію на "стратегічній" залізниці на території Курської області. Вона забезпечує постійне постачання військ РФ на фронті.

Також партизани провели диверсію на залізниці у Ростовській області. Агенти руху "Атеш" спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі, яка зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області.

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