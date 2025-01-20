В Санкт-Петербурге уничтожен локомотив, обеспечивавший логистику оккупационной армии РФ (видео)

По данным ГУР, российский локомотив был уничтожен еще 18 января 2025 года в трамвайном депо "Ручьи" города Санкт-Петербург. Этот локомотив россияне использовали для логистического обеспечения своей армии.

По предварительным данным, огонь уничтожил всю систему управления.

"Локомотив, который таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, восстановлению не подлежит", - сообщили в ГУР.

Ранее мы писали о том, что в ноябре в Башкирии сошли с рельсов 22 вагона, которые были загружены углем.