У Санкт-Петербурзі зіштовхнулися два російські кораблі: відео тарана

Інцидент у Петербурзі на Неві стався під Ливарним мостом.

Зазначається, що теплохід під назвою "Соларіс" вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійне судно "Чайка-СПГ", та пробив конструкції на борту постраждалого корабля.

Даних щодо можливих постраждалих внаслідок навалу теплоходів одне на одне наразі немає.

В російському відомстві заявили, що обставини події та її причини з'ясовуються.

"Санкт-Петербурзька транспортна прокуратура координує роботу водної поліції щодо встановлення всіх обставин, перевірить виконання законодавства про безпеку руху при експлуатації водного транспорту та дотримання прав пасажирів, дасть оцінку діям відповідальних осіб, за наявності підстав вживе заходів прокурорського реагування", - йдеться у заяві.

Також в мережі були оприлюднені кадри тарана на Неві двох кораблів.

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