В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе складов

Пожар произошел в районе складов на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанку" .

Сообщается, что в Петербурге загорелись шины на площади 400 квадратных метров.

Горение происходит в ангаре пластиковых изделий.

Из разных районов города виден густой черный дым.

Пожары в России

В разных регионах России - как близких к границе, так и отдаленных - в последнее время фиксируют большое количество пожаров.

Так, недавно в подмосковных Химках произошел пожар в нежилом здании, в котором находятся разные предприятия.

Ранее в Москве горел ремонтно-механический завод. В тот же день в российской столице вспыхнул пожар на строительстве.

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