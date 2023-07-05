В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе складов
Пожар произошел в районе складов на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанку".
Сообщается, что в Петербурге загорелись шины на площади 400 квадратных метров.
Горение происходит в ангаре пластиковых изделий.
Из разных районов города виден густой черный дым.
Пожары в России
В разных регионах России - как близких к границе, так и отдаленных - в последнее время фиксируют большое количество пожаров.
Так, недавно в подмосковных Химках произошел пожар в нежилом здании, в котором находятся разные предприятия.
Ранее в Москве горел ремонтно-механический завод. В тот же день в российской столице вспыхнул пожар на строительстве.
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