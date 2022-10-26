У Санкт-Петербурзі на складі спалахнула масштабна пожежа

У російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів, а потім збільшилася вдвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС РФ у Telegram .
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 15 одиниць техніки та 63 особи особового складу. Залучено пожежний потяг.
Нагадаємо, 21 жовтня у місті Шебекіно у Білгородській області спалахнула сильна пожежа. Росіяни розповідали, що горить місцеве підприємство.
Також ми писали, що 19 жовтня на підстанції "Південна", яка знаходиться у Білгороді, почалася пожежа. Декілька вулиць відключили від електропостачання.
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