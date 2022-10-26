У Санкт-Петербурзі на складі спалахнула масштабна пожежа

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 15 одиниць техніки та 63 особи особового складу. Залучено пожежний потяг.

Нагадаємо, 21 жовтня у місті Шебекіно у Білгородській області спалахнула сильна пожежа. Росіяни розповідали, що горить місцеве підприємство.

Також ми писали, що 19 жовтня на підстанції "Південна", яка знаходиться у Білгороді, почалася пожежа. Декілька вулиць відключили від електропостачання.

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