В Санкт-Петербурге на складе вспыхнул масштабный пожар

В российском городе Санкт-Петербург произошел масштабный пожар на складе, который сначала охватил 6 тысяч квадратных метров, а затем увеличился вдвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ в Telegram.
По предварительной информации пострадавших нет.
К ликвидации пожара от МЧС России привлечено 15 единиц техники и 63 человека личного состава. Задействован пожарный поезд.
Напомним, 21 октября в городе Шебекино в Белгородской области вспыхнул сильный пожар. Россияне рассказывали, что горит местное предприятие.
Также мы писали, что 19 октября на подстанции "Южная", которая находится в Белгороде, начался пожар. Несколько улиц отключили от электроснабжения.
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