У Бєлгороді знову НП, частина міста залишилася без світла
У середу, 19 жовтня, у російському Бєлгороді розпочалася пожежа на підстанції "Південна", через що деякі житлові будинки залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.
За його словами, через "перенапруження" відбулося відключення трансформатора на підстанції. На двох вулицях немає світла. На місці аварії вже працюють аварійні бригади.
При цьому в місцевих Telegram каналах розповідають, що пожежа пов'язана з "аварією техногенного характеру".
Нагадаємо, 14 жовтня у Бєлгороді спалахнула пожежа на підстанції, через яку в місті зникло світло.
Також ми писали, що 19 жовтня Гладков заявляв про "попадання снаряда" в об'єкт інфраструктури у Бєлгороді.
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