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У російському Шебекіно біля України сильна пожежа. Дим видно з Бєлгорода

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П'ятниця 21 жовтня 2022 18:27
У російському Шебекіно біля України сильна пожежа. Дим видно з Бєлгорода Фото: у Бєлгородській області почалася сильна пожежа (t.me/vvgladkov)
Автор: Іван Носальський

У місті Шебекіно (Бєлгородська область РФ) спалахнула сильна пожежа. Росіяни розповідають, що горить місцеве підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.

За словами російського губернатора, пожежа почалася на підприємстві Шебекінського міського округу нібито "внаслідок влучення прямого снаряда".

На відео, які публікують очевидці, можна побачити стовп густого чорного диму над містом. Згідно з повідомленнями місцевих Telegram-каналів, він видно навіть з Бєлгорода.

При цьому на фото росіян з місця пожежі можна помітити об'єкти, схожі на паливні цистерни.

У російському Шебекіно біля України сильна пожежа. Дим видно з БєлгородаПожежа в Шебекіно (t.me/vvgladkov)

Нагадаємо, 19 жовтня Гладков розповідав про удар по об'єкту інфраструктури у Бєлгороді.

Також ми писали, що 19 жовтня на підстанції "Південна" , яка знаходиться у Бєлгороді, почалася пожежа. Декілька вулиць відключили від електропостачання.

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