У російському Шебекіно біля України сильна пожежа. Дим видно з Бєлгорода
У місті Шебекіно (Бєлгородська область РФ) спалахнула сильна пожежа. Росіяни розповідають, що горить місцеве підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.
За словами російського губернатора, пожежа почалася на підприємстві Шебекінського міського округу нібито "внаслідок влучення прямого снаряда".
На відео, які публікують очевидці, можна побачити стовп густого чорного диму над містом. Згідно з повідомленнями місцевих Telegram-каналів, він видно навіть з Бєлгорода.
При цьому на фото росіян з місця пожежі можна помітити об'єкти, схожі на паливні цистерни.
Пожежа в Шебекіно (t.me/vvgladkov)
Нагадаємо, 19 жовтня Гладков розповідав про удар по об'єкту інфраструктури у Бєлгороді.
Також ми писали, що 19 жовтня на підстанції "Південна" , яка знаходиться у Бєлгороді, почалася пожежа. Декілька вулиць відключили від електропостачання.
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