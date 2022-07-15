"Санитарная обработка территорий": Арестович рассказал о ночных ударах ВСУ по оккупантам
Этой ночью наши защитники нанесли ряд ударов по оккупантах на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
По словам Арестовича наши бойцы нанесли удар по военной технике российских военных в Дарьевке Херсонской области. Также была уничтожена техника и командно-штабные машины врага в Новой Маячке.
В Кадиевке Луганской области украинские бойцы попали в склад боеприпасов, который после этого детонировал еще в течение двух часов.
"Санитарная обработка территории продолжается", - пишет советник главы Офиса президента.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, наши бойцы ликвидировали около 38 тысяч оккупантов.
Также этой ночью авиация ВСУ на юге нанесла четыре удара по скоплениям живой силы и техники врага.
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