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"Санитарная обработка территорий": Арестович рассказал о ночных ударах ВСУ по оккупантам

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Пятница 15 июля 2022 11:20
"Санитарная обработка территорий": Арестович рассказал о ночных ударах ВСУ по оккупантам Фото: Алексей Арестович, советник главы Офиса президента (facebook.com/assistantschool)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью наши защитники нанесли ряд ударов по оккупантах на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

По словам Арестовича наши бойцы нанесли удар по военной технике российских военных в Дарьевке Херсонской области. Также была уничтожена техника и командно-штабные машины врага в Новой Маячке.

В Кадиевке Луганской области украинские бойцы попали в склад боеприпасов, который после этого детонировал еще в течение двух часов.

"Санитарная обработка территории продолжается", - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, наши бойцы ликвидировали около 38 тысяч оккупантов.

Также этой ночью авиация ВСУ на юге нанесла четыре удара по скоплениям живой силы и техники врага.

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