Санду заявила, що для Молдови немає загрози від РФ поки захищається Україна

Під час виступу на засіданні парламенту 17 березня вона звернулась до депутатів із закликом поставити Євроінтеграцію вище за власні інтереси. Окрім цього вона розкритикувала зовнішню політику Росії щодо Молдови.

"Від Кремля йдуть лише погрози, ембарго та шантаж", - сказала Санду.

Вона також заявила, що Молдова сама по собі є "слабкою і вразливою", однак поки Україна захищається від вторгнення Росії, для її країни немає загрози війни.

"Тільки в ЄС можна жити у процвітанні, спокої та мирі. Знаю, що багато хто з вас вважає, що Молдова не зможе увійти до ЄС. Але це не ілюзія. Хоч як би ви були розчаровані, ми не переставили вірити в нашу країну. Європеїзація Молдови може об'єднати всіх для доброї мети - майбутнього наших дітей та країни", - сказала Санду.