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Санду заявила, что для Молдовы нет угрозы от РФ, пока защищается Украина

Фото: Мая Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Молдовы Майя Санду считает, что ее стране не угрожает Российская Федерация до тех пор, пока Украина дает отпор государству-агрессору.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Во время выступления на заседании парламента 17 марта она обратилась к депутатам с призывом поставить Евроинтеграцию выше собственных интересов. Кроме этого, она раскритиковала внешнюю политику России в отношении Молдовы.

"От Кремля исходят только угрозы, эмбарго и шантаж", - сказала Санду.

Она также заявила, что Молдова сама по себе "слаба и уязвима", однако пока Украина защищается от вторжения России, для ее страны нет угрозы войны.

"Только в ЕС можно жить в процветании, спокойствии и мире. Знаю, что многие из вас считают, что Молдова не сможет войти в ЕС. Но это не иллюзия. Как бы вы ни были разочарованы, мы не переставили верить в нашу страну. Европеизация Молдовы может объединить всех для целей - будущего наших детей и страны", - сказала Санду.

Напомним, в Молдове отмечалось, что непосредственной военной опасности для страны пока нет, но РФ ведет гибридную войну.

Кроме того, расследователи сообщали, что Россия разработала стратегический план по превращению Молдовы в свой сателлит.

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