Санду заявила, що Молдова готується стати "стратегічним хабом" для відновлення України
Молдова може стати "стратегічним хабом" для відновлення України після завершення широкомасштабної військової агресії з боку РФ. Кишинів готується взяти на себе відповідну роль.
Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
"Демократична та стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон завдовжки 1200 кілометрів", - сказала вона під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.
Також Санду заявила, що Молдова готується взяти на себе роль "стратегічного хаба" для повоєнного відновлення України.
Президент Молдови під час бесіди з Шольцем відзначила допомогу ФРН для Києва та зауважила що підтримка для України на тлі агресії РФ - це і допомога Молдові.
"Моя країна не була б сьогодні у безпеці, якби Україна не дала Росії таку відсіч", - сказала Санду.
Також сторони торкнулися питання наслідків для Молдови від війни РФ проти України. В цьому контексті Шольц розповів Санду, що Німеччина знає "про спроби Росії за допомогою проросійських діячів дестабілізувати ситуацію в Молдові".
Разом з тим німецький канцлер високо оцінив здатність президента Молдови протистояти таким спробам, і пообіцяв і надалі надавати країні всебічну підтримку.
Відновлення України та роль Молдови
Раніше повідомлялося, що на початку квітня президент Молдови Майя Санду обговорила зі спеціальним представником США з відновлення економіки України Пенні Прітцкер роль Кишинева в допомозі Києву.
Тоді в адміністрації президента Молдови розповіли, що сучасні та безпечні автомобільні та залізні дороги на території країни можуть полегшити сполучення між Україною та Румунією і рештою членів ЄС.
Нагадаємо також, раніше у квітні в Україні презентували законопроект "Про основні засади відновлення України" - широку законодавчу рамку, яка регулюватиме всі аспекти відбудови та відновлення.
Як зазначили у Верховній раді, законопроект є важливою частиною виконання умов плану Ukraine Facility, згідно з яким Україна отримає від ЄС допомогу в розмірі 50 млрд євро.
Нагадаємо, наприкінці квітня Санду заявила, що Євросоюз має розробити сучасну версію "плану Маршалла" США часів Другої світової війни, але цього разу необхідно спрямувати зусилля на відновлення України та Молдови.
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