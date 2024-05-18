Санду заявила, что Молдова готовится стать "стратегическим хабом" для восстановления Украины

Молдова может стать "стратегическим хабом" для восстановления Украины по завершении широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ. Кишинев готовится взять на себя соответствующую роль.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

"Демократическая и стабильная Молдова является надежным соседом Украины, с которой у нас есть общая граница протяженностью 1200 километров", - сказала она во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Также Санду заявила, что Молдова готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для послевоенного восстановления Украины.

Президент Молдовы во время беседы с Шольцем отметила помощь ФРГ для Киева и обратила внимание, что поддержка для Украины на фоне агрессии РФ - это и помощь Молдове.

"Моя страна не была бы сегодня в безопасности, если бы Украина не дала России такой отпор", - сказала Санду.

Также стороны коснулись вопроса последствий для Молдовы от войны РФ против Украины. В этом контексте Шольц рассказал Санду, что Германия знает "о попытках России с помощью пророссийских деятелей дестабилизировать ситуацию в Молдове".

Вместе с тем немецкий канцлер высоко оценил способность президента Молдовы противостоять таким попыткам, и пообещал и дальше оказывать стране всестороннюю поддержку.

Восстановление Украины и роль Молдовы

Ранее сообщалось, что в начале апреля президент Молдовы Майя Санду обсудила со специальным представителем США по восстановлению экономики Украины Пенни Притцкер роль Кишинева в помощи Киеву.

Тогда в администрации президента Молдовы рассказали, что современные и безопасные автомобильные и железные дороги на территории страны могут облегчить сообщение между Украиной и Румынией и остальными членами ЕС.

Напомним также, ранее в апреле в Украине презентовали законопроект "Об основных принципах восстановления Украины" - широкую законодательную рамку, которая будет регулировать все аспекты восстановления и восстановления.

Как отметили в Верховной раде, законопроект является важной частью выполнения условий плана Ukraine Facility, согласно которому Украина получит от ЕС помощь в размере 50 млрд евро.