Санду заявила про готовність Молдови долучитися до "Коаліції охочих"

"Так, ми готові долучитися до "Коаліції охочих", - наголосила президентка Молдови.

За словами Санду, Кишинів вже обговорює з українською стороною можливі формати участі, зважаючи на нейтральний статус держави.

"Ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, враховуючи нашу нейтральність. Проте, ми вже допомагали, зокрема з розмінування", - зазначила вона.

Президентка додала, що Молдова готова продовжувати співпрацювати.

"І зараз ми готові працювати над якимись конкретними зусиллями, які Молдова могла надати в рамках "Коаліції охочих", - підсумувала вона.

"Коаліція охочих"

"Коаліція охочих" (Coalition of the Willing) - це об'єднання понад 30 країн, створене на початку 2025 року з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера.