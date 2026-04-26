Санду прибула до Києва з нагоди роковин Чорнобильської катастрофи

12:11 26.04.2026 Нд
Які плани має молдовська лідерка під час візиту до України?
aimg Марія Науменко
Санду прибула до Києва з нагоди роковин Чорнобильської катастрофи Фото: президентка Молдови Мая Санду (Getty Images)

Президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва у 40-ві роковини аварії на Чорнобильській АЕС та планує відвідати зону відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в соцмережі Х.

У межах візиту Санду також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Через 40 років після Чорнобиля я перебуваю в Києві для переговорів із Зеленським і вирушаю до Чорнобиля, щоб вшанувати пам’ять тих, хто пожертвував своїм здоров’ям і життям заради Європи", - зазначила вона.

Президентка Молдови наголосила, що наслідки подібних катастроф не мають кордонів.

"Катастрофи не знають кордонів - так само як і солідарність. Молдова підтримує тих, хто будує, а не руйнує", - додала вона.

Нагадаємо, у роковини аварії на Чорнобильській АЕС президент Литви Гітанас Науседа закликав посилити міжнародний тиск на Росію та запровадити санкції проти "Росатома". За його словами, РФ використовує атомну енергетику як інструмент впливу, створюючи ризики для безпеки.

Він наголосив, що світ має діяти рішуче, щоб не допустити повторення подібних катастроф.

