Санду заявила о готовности Молдовы присоединиться к "Коалиции желающих"

15:45 26.04.2026 Вс
2 мин
Чем уже помогает Молдова?
aimg Мария Науменко
Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)

Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности страны присоединиться к международной инициативе "Коалиция желающих", направленной на поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Санду и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Читайте также: Санду прибыла в Киев по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы

"Да, мы готовы присоединиться к "Коалиции желающих", - подчеркнула президент Молдовы.

По словам Санду, Кишинев уже обсуждает с украинской стороной возможные форматы участия, учитывая нейтральный статус государства.

"Мы обсуждали с украинской командой, как именно это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Однако, мы уже помогали, в частности по разминированию", - отметила она.

Президент добавила, что Молдова готова продолжать сотрудничать.

"И сейчас мы готовы работать над какими-то конкретными усилиями, которые Молдова могла предоставить в рамках "Коалиции желающих", - подытожила она.

"Коалиция желающих"

"Коалиция желающих" (Coalition of the Willing) - это объединение более 30 стран, созданное в начале 2025 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера.

Цель инициативы - разработка и предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности после завершения активной фазы войны или заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее Санду отмечала, что участие Молдовы в этой коалиции не противоречит конституции Молдовы и может включать, в частности, разминирование и подготовку специалистов.

