UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Санду відмовилась від номінації на Нобелівську премію миру: до чого тут Україна

Фото: Майя Санду (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що проти своєї номінації на Нобелівську премію миру, оскільки є гідніші кандидати - українські полонені.

"Я, звісно, ціную це і вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на [полонених] українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які справді заслуговують на премію миру", - сказала вона.

Санду підкреслила, що саме українці реально жертвують собою заради миру та безпеки в Україні та країнах ЄС, тому, вважає вона, вони найбільше гідні нагороди.

"Але насамперед вони заслуговують на мир, і ми сподіваємося, що він настане якнайшвидше", - наголосила вона.

Що передувало

В понеділок, 2 лютого, депутат парламенту Норвегії та лідер Партії зелених Арільд Хермстад виступив з пропозицією щодо номінації Санду на Нобеля. Він пояснив своє рішення тим, що президентка Молдови грала "активну роль у захисті демократії, верховенства закону і миру в країні".

За словами Хермстада, Санду перебуває "на передовій у захисті демократії у Європі" та протидіє постійним спробам РФ "дестабілізувати колишні радянські держави".

Обмін полоненими 5 лютого

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, Україна та Росія вперше за чотири місяці провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 150 військових та сім цивільних українців. 139 звільнених українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року.

Серед звільнених є військовослужбовці з пораненнями. При цьому більша частина визволених вчора захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нобелівська преміяМая Санду