Санду: точка в истории с похищением Чауса еще не поставлена

По ее словам, в отношениях с Украиной "было неприятно, то, что случилось с этим судьей".

"Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной", - отметила Санду.

Она подчеркнула, что у Молдовы есть и другие серьезные вопросы с Украиной.

"Например, вопрос Днестра. Мы будем настаивать на решении этого вопроса. ЕС будет помогать нам с этим вопросом. С другой стороны, нам очень важны хорошие отношения с Украиной, потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть", - добавила молдавский президент.