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Санду: точка в истории с похищением Чауса еще не поставлена

Автор: РБК-Украина

Президент Молдовы Майя Санду считает, что в истории с похищением украинского бывшего судьи Николая Чауса точка еще не поставлена. И этот вопрос еще будет подниматься на переговорах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Коммерсанту".

По ее словам, в отношениях с Украиной "было неприятно, то, что случилось с этим судьей".

"Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной", - отметила Санду.

Она подчеркнула, что у Молдовы есть и другие серьезные вопросы с Украиной.

"Например, вопрос Днестра. Мы будем настаивать на решении этого вопроса. ЕС будет помогать нам с этим вопросом. С другой стороны, нам очень важны хорошие отношения с Украиной, потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть", - добавила молдавский президент.

Напомним, в апреле Чауса якобы похитили после того, как Молдова окончательно отказала ему в политическом убежище, которого он добивался, чтобы его не выдавали Украине.

Позже он начал записывать обращения, в которых заявлял о готовности к сотрудничеству с украинским следствием.

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похищениеНиколай ЧаусМайя Санду