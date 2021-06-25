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Санду обвинили в бездействии при похищении Чауса. Она пригрозила судом

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Кишинев, Пятница 25 июня 2021 14:37
Санду обвинили в бездействии при похищении Чауса. Она пригрозила судом Фото: президент Молдовы Майя Санду (flickr com reneweuropegroup)
Автор: РБК-Украина

Президент Молдовы Майя Санду пригрозила судом молдавским депутатам, которые обвинили ее в бездействии в инциденте с похищением бывшего украинского судьи Николая Чауса. Она подчеркнула, что не имеет к этому никакого отношения.

Об этом сообщает местный портал tv8.md.

"Мне жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом захвате и предотвратить его. Я слышала эту ложь неоднократно. Обращусь в суд и пусть они представят доказательства, но их не будет, поскольку я не имею к этому никакого отношения", - отметила она.

До этого депутаты Партии социалистов Адриан Лебединский и Григорий Новак публично на брифинге обвинили ее в бездействии, а Службу информации и безопасности - в попытке уничтожить доказательства по делу о похищении Чауса.

Напомним, Чауса похитили в Кишиневе в начале апреля, его местонахождение не известно, но время от времени в интернете появляются его видеообращения.

Как стало недавно известно РБК-Украина, бывшего судью сняли с розыска Интерпола, где он находился по обвинению во взяточничестве.

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похищение Николай Чаус Майя Санду
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