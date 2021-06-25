Санду обвинили в бездействии при похищении Чауса. Она пригрозила судом

Президент Молдовы Майя Санду пригрозила судом молдавским депутатам, которые обвинили ее в бездействии в инциденте с похищением бывшего украинского судьи Николая Чауса . Она подчеркнула, что не имеет к этому никакого отношения.

"Мне жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом захвате и предотвратить его. Я слышала эту ложь неоднократно. Обращусь в суд и пусть они представят доказательства, но их не будет, поскольку я не имею к этому никакого отношения", - отметила она.

До этого депутаты Партии социалистов Адриан Лебединский и Григорий Новак публично на брифинге обвинили ее в бездействии, а Службу информации и безопасности - в попытке уничтожить доказательства по делу о похищении Чауса.