RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Санду: крапку в історії з викраденням Чауса ще не поставлено

Автор: РБК-Україна

Президент Молдови Майя Санду вважає, що в історії з викраденням українського колишнього судді Миколи Чауса крапка ще не поставлена. І це питання ще буде підніматися на переговорах з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Комерсанту".

За її словами, у відносинах з Україною "було неприємно, те, що сталося з цим суддею".

"Крапку не поставлено, тому що наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною", - зазначила Санду.

Вона підкреслила, що у Молдови є й інші серйозні питання з Україною.

"Наприклад, питання Дністра. Ми будемо наполягати на вирішенні цього питання. ЄС допомагатиме нам з цим питанням. З іншого боку, нам дуже важливі хороші відносини з Україною, тому що у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є", - додала молдавська президентка.

Нагадаємо, у квітні Чауса нібито викрали після того, як Молдова остаточно відмовила йому в політичному притулку, якого він домагався, щоб його не видавали Україні.

Пізніше він почав записувати звернення, в яких заявляв про готовність до співпраці з українським слідством.

Читайте РБК-Україна в Google News
викраденняНиколай ЧаусМая Санду