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"Навредило расследованию": в САП прокомментировали похищение экс-судьи Чауса

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Киев, Четверг 08 июля 2021 16:12
"Навредило расследованию": в САП прокомментировали похищение экс-судьи Чауса Фото: бывший судья Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук заявил, что похищение экс-судьи Николая Чауса помешало следствию. Он предположил, что дело может растянуться на годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"С момента, как стало известно, что он (Николай Чаус - ред.) находится в Молдове, мы направили запрос об экстрадиции. У нас была хорошая коммуникация с молдавскими прокурорами. Но он обратился к президенту Молдовы с просьбой о политическом убежище, а когда ему отказали, оспаривал это в судебных инстанциях",- рассказал Грищук.

По его словам, в результате таких действий экстрадиция Чауса была заблокирована.

Грищук подчеркнул, что сейчас экс-судья находится в международном розыске и как только будет установлено его местонахождение в другой стране, САП будет настаивать на экстрадиции.

"Сейчас мы просто теряем время, но пока не можем его найти",- сказал он.

В свою очередь Грищук отметил, что похищение экс-судьи только навредило делу.

"Это точно не ускорило расследование нашего дела, только навредило. Во-первых, мы не знаем, где он. Во-вторых, если повторится история с политическим убежищем, то это может снова растянуться на годы",- отметил в. о. главы САП.

Напомним, в начале апреля Чаусу окончательно отказали в политическом убежище, после чего его в Кишиневе похитила группа неизвестных.

Впоследствии он записал видеообращение в котором заявил о готовности к сотрудничеству с украинским следствием.

Недавно стало известно, что бывшего судью сняли с розыска Интерпола, где он находился по обвинению во взяточничестве

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