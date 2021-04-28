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Санду распустила парламент Молдовы. Выборы пройдут 11 июля

Автор: РБК-Украина

Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент, в стране пройдут внеочередные выборы. Это стало возможным после решения Конституционного суда об отмене режима чрезвычайного положения.

Об этом пишет point.md.

"Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. Власть в руках народа. Уверена, что граждане выберут правильный путь к созданию развитого демократического государства", - отметила Санду на вечернем брифинге.

По ее словам, дата проведения выборов назначена на 11 июля 2021 года.

"Правительство выделит необходимые финансовые ресурсы для их проведения", - добавила президент Молдовы.

Отметим, роспуск парламента стал возможным после сегодняшнего решения Конституционного суда Молдовы, который отменил введеное чрезвычайное положение из-за COVID. Именно режим ЧП не позволял Санду распустить парламент ранее.

Напомним, до этого Санду призывала молдован готовиться выйти на улицы, чтобы отстоять свои права на выборы и демократические свободы.

Ранее Конституционный суд разрешил Санду распустить парламент на основании того, что нет возможности сформировать правительство.

После избрания нового президента в Молдове продолжается политический кризис, поскольку парламентское большинство фактически исполняло волю бывшего президента Игоря Додона, который является лидером партии ПРСМ - более трети мест в парламенте.

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Новости Украины ПарламентМолдоваМайя Санду