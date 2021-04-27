КС Молдовы отменил урезание полномочий Санду. Ей вернули контроль над спецслужбой

Конституционный суд Молдовы отменил урезание полномочий президента Майи Санду . В частности, ей вернули контроль над Службой информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

Сообщается, что сегодня КС Молдовы рассмотрел решение парламента от 3 декабря, когда он принял законопроект об урезании полномочий президента Молдовы. Депутаты от партии "Действие и солидарность" оспорили это решение, заявив, что за парламентом должен остаться парламентский контроль, а президент должен координировать СИБ.

В результате Конституционный суд признал неконституционным решение парламента от 3 декабря. Теперь Санду сможет предлагать кандидата на должность главы СИБ, утверждать его заместителей и координировать работу спецслужбы.