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КС Молдовы отменил урезание полномочий Санду. Ей вернули контроль над спецслужбой

Новина українською → Кишинев, Вторник 27 апреля 2021 15:22
КС Молдовы отменил урезание полномочий Санду. Ей вернули контроль над спецслужбой Фото: президент Молдовы Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Молдовы отменил урезание полномочий президента Майи Санду. В частности, ей вернули контроль над Службой информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

Об этом сообщает Newsmaker.

Сообщается, что сегодня КС Молдовы рассмотрел решение парламента от 3 декабря, когда он принял законопроект об урезании полномочий президента Молдовы. Депутаты от партии "Действие и солидарность" оспорили это решение, заявив, что за парламентом должен остаться парламентский контроль, а президент должен координировать СИБ.

В результате Конституционный суд признал неконституционным решение парламента от 3 декабря. Теперь Санду сможет предлагать кандидата на должность главы СИБ, утверждать его заместителей и координировать работу спецслужбы.

Напомним, предыдущий президент Молдовы Игорь Додон уже после проигрыша на выборах урезал президентские полномочия. После этого был принят закон о передаче полномочий по СИБ парламенту.

Ранее Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент.

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