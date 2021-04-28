Санду розпустила парламент Молдови. Вибори пройдуть 11 липня

"Кілька хвилин тому я підписала указ про розпуск парламенту. Влада в руках народу. Впевнена, що громадяни оберуть правильний шлях до створення розвиненої демократичної держави", - зазначила Санду на вечірньому брифінгу.

За її словами, дата проведення виборів призначена на 11 липня 2021 року.

"Уряд виділить необхідні фінансові ресурси для їх проведення", - додала президент Молдови.

Відзначимо, розпуск парламенту став можливим після сьогоднішнього рішення Конституційного суду Молдови, який скасував введений надзвичайний стан через COVID. Саме режим НС не дозволяв Санду розпустити парламент раніше.